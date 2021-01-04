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04.01.2021 - 07:00 |

Fenerbahçe'de 2021’in kaderi ‘21’ günde saklı

Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa maçıyla beraber kritik bir sürece başlayacak. 21 günde 7 resmi maç oynayacak sarı-lacivertliler, şampiyonluk yaşamak istediği 2021 yılının kaderini çizecek, 4 Ocak-25 Ocak arası belirleyici olacak

Fenerbahçe'de 2021’in kaderi ‘21’ günde saklı
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CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de bu sezon istikrarsız sonuçlar yaşayan Fenerbahçe’de 2021 yılının ilk resmi maçı bugün Kasımpaşa karşısında oynanacak. Sarı-lacivertliler, 4 Ocak 2021 yani bugün itibariyle 25 Ocak’a kadar 21 günde 7 resmi maç yapacak. Bu 21 günün sonunda ligde ilk yarıda sona erecek ve ikinci yarı başlayacak.

Hem lig hem de kupada zorlu karşılaşmalara çıkacak Erol Bulut ve öğrencileri, 2021’in kaderini bu dönemde çizecek. Pazartesi-perşembe maç trafiğine başlayacak Fenerbahçe, 2020-21 sezonunu şampiyonlukla tamamlamak istiyor. Son şampiyonluğunu 7 yıl önce kazanan sarı-lacivertli camia artık başarı bekliyor. Son 7 lig maçında 4 kez yenilgi alınsa da, bilhassa son oynanan 4-1’lik Başakşehir maçı takıma yeniden motivasyon sağladı. Bay haftasının verdiği 10 günlük arada da enerji depolayan sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa deplasmanıyla beraber 3 günde 1 maç trafiğine adım atacak. Kasımpaşa deplasmanında gelecek bir galibiyetin hem moral kazandırması hem de puan durumunda güç katması gibi avantajları bulunuyor. Ayrıca Kasımpaşa önünde gelecek 3 puandan sonra yeni rakip 7 Ocak akşamı Alanyaspor olacak ve zirve yarışının kaderi ciddi anlamda etkilenecek. 11 Ocak’taki BB Erzurum ve 21 Ocak’taki Sivasspor deplasmanları da kış şartları açısından önemli olacak.

Fenerbahçede 2021’in kaderi ‘21’ günde saklı

F.Bahçe’nin 21 günlük fikstürü

4 Ocak Kasımpaşa (D)
7 Ocak Alanyaspor
11 Ocak BB Erzurum (D)
14 Ocak Kasımpaşa (Kupa)
18 Ocak Ankaragücü
21 Ocak Sivasspor (D)
25 Ocak Kayserispor

 

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