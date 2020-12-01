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01.12.2020 - 20:19 | | Ä°STANBUL (AA) -

Fenerbahçe'de 3 oyuncunun tedavisine devam edildi

FenerbahÃ§e'de Diego Perotti, Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un tedavileri devam ederken, Mbwana Samatta fitness salonunda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â

Fenerbahçe'de 3 oyuncunun tedavisine devam edildi
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FenerbahÃ§e, SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda 6 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ Yukatel Denizlispor ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.

SarÄ±-lacivertlilerden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, SamandÄ±ra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netimindeki antrenman, Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸladÄ±.

Dar alanda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ift kale maÃ§la sÃ¼ren idman, dayanÄ±klÄ±lÄ±k koÅŸusuyla sona erdi.

BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular, antrenmanÄ± yenilenme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tamamladÄ±.

Diego Perotti, Kemal Ademi ve Mauricio Lemos'un tedavileri devam ederken, Mbwana Samatta fitness salonunda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Tolga CiÄŸerci, Harun Tekin ve NazÄ±m Sangare ise koÅŸu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testleri negatife dÃ¶nen Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bireysel Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. SarÄ±-lacivertli futbolcu karantina sÃ¼resi dolunca takÄ±ma dahil olacak.

Ã–te yandan gece yarÄ±sÄ± Ä°stanbul'a gelecek olan Enner Valencia'ya, sabah PCR testi yapÄ±lacak. SonuÃ§ negatif olursa perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ antrenmana katÄ±lacak.

FenerbahÃ§ede 3 oyuncunun tedavisine devam edildi

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