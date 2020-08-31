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31.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de alkışlar Mert Hakan’a!

Fenerbahçe'de yeni transfer Mert Hakan Yandaş performansıyla göz doldurdu. Yedek başlama ihtimalinden bile bahsedilen Mert Hakan, formaya en yakın isim olduğunu gösterdi.

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Düzce’deki Topuk Yaylası kampında dikkat çeken isimlerden biri yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş oldu.

Sosa, Gustavo ve Ozan Tufan’ın bulunduğu orta sahada nerede oynayacağı merak konusu olan Mert Hakan’ın yedek başlama ihtimalinden bile bahsedilmişti.  Tüm bu yorumların aksine 25 yaşındaki yıldız performansıyla formaya en yakın isim olduğunu gösterdi.

Yıldız ismin orta sahadaki görevleri dışında ceza sahasına girmesi ve burada tehlikeler yaratması da teknik heyeti çok sevindirdi. Özellikle sürpriz golcülere ihtiyaç duyan sarı-lacivertlilerde teknik heyet orta sahalardan bu girişimlerde bulunmasını istiyor.

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