Fenerbahçe'de Altay Bayındır gelişmesi! Pandemi sonrası...

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır Avrupa'daki kulüplerin radarına girdi. Altay Bayındır'a İngiltere, İtalya ve İspanya'dan bazı kulüplerin ilgisi var.

Ajansspor'un haberine göre; genç file bekçisini bir süredir takibe alan kulüpler koronavirüs nedeniyle yaşanan belirsizliğin sona ermesini bekliyor.

Henüz gelen resmi teklif bulunmuyor

Fenerbahçe'ye Altay için henüz gelen resmi teklif bulunmuyor. Ancak Covid-19 pandemisinin ardından liglerin tamamlanmasıyla birlikte Altay için Avrupa kulüpleri Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Altay Avrupa'ya transferi ile ilgili olarak Fenerbahçe'nin menfaatleri ön planda tutuyor.

Genç kaleci Fenerbahçe'nin transfere onay vermesi ve Avrupa'nın iyi bir kulübünden teklif gelmesi halinde yurt dışında futbol hayatını sürdürecek. Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 maçta 36 gol yedi.

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