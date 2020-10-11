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11.10.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de ‘Arka beşli’ yeniden buluştu! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe’nin başarılı döneminde takıma liderlik yapan ve takım otobüsünde “arka beşli” olarak bilinen Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Gökhan Gönül ve Caner Erkin, yine sarı-lacivertli çatı altında toplandı

Fenerbahçe'de ‘Arka beşli’ yeniden buluştu! Emre Belözoğlu...
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Fenerbahçe’de futbol takımın iyi gittiği dönemlerde yerli oyuncuların yaptığı liderlik büyük önem taşıyordu.
Takım otobüsünde, “Arka beşli” olarak bilinen ve içinde Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Volkan Demirel, Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi isimlerin yer aldığı bu oyuncu grubu, bu sefer farklı şekilde bir araya geldi.

Emre Belözoğlu artık futbol takımının en önemli ismi konumunda... Sportif direktör olarak görev alması beklenen tecrübeli isim, şubat ayından bu yana takımın yeniden yapılanması için mesai harcıyor. Profesyonel futbol kariyerine nokta koyan Selçuk Şahin yeni sezonda Belözoğlu’nun yardımcılığını yapacak. Volkan Demirel ise yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.
Gökhan Gönül ise bu isimlerden farklı olarak saha içinde yer alacak. Takım kaptanı olan Gökhan’a en önemli desteği ise saha içinde Caner Erkin verecek.
Bu tecrübeli isimlerin tekrar bir araya gelmesi ise teknik heyetin işini kolaylaştıracak. Saha içi ve dışındaki olası birçok sorun teknik heyetin müdahalesine gerek kalmadan bu isimler sayesinde çözülecek.

Fenerbahçede ‘Arka beşli’ yeniden buluştu Emre Belözoğlu...

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