Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi 7 eksik bulunuyor!

Fenerbahçe’de Süper Lig’deki en kritik viraj öncesi sakatlık ve koronavirüs sıkıntısı baş gösterdi. Sezon başında 18 yeni transferle bol alternatifli bir kadro kuran sarı-lacivertliler, bu akşamki Başakşehir mücadelesi öncesi adeta çaresiz kaldı.

Ozan Tufan’ın sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklaması sıkıntılara bir yenisini ekledi. Samatta, Perotti, Tolga ve Valencia gibi yıldızlarını sakatlığa kurban veren Fenerbahçe’de Dimitris Pelkas da sarı kart cezası yüzünden bugün forma giyemeyecek.

Ligde son 6 maçın 4’ünü kaybeden ve Başakşehir gibi önemli bir rakiple evinde karşılaşacak Erol Bulut’un takımı neredeyse ilk 11’i zor kuracak noktaya geldi. Bilhassa Jose Sosa’nın 1 haftadır kasığında devam eden ağrılar işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

Samatta aranıyor

Sosa’nın oynasa bile ağrıları ve fiziksel durumu nedeniyle nasıl bir verim katacağı bilinmiyor. Arjantinli yıldız oynayamazsa da orta sahanın iyice kırılgan olmasından korkuluyor. Fiziksel olarak halen daha iyi seviyeye gelemeyen Mert Hakan ile son haftalarda düşüşe geçen Gustavo’nun yanına 3. bir isim aranıyor. Sinan Gümüş’ü daha önce forvet arkası gibi oynatan Erol Bulut, Ferdi ihtimalini de masaya yatırıyor.

Şu anda sakat, cezalı ve kovid 19 nedeniyle 7 net eksik bulunuyor. Forvette Samatta’nın yokluğunda Cisse eksik kalıyor, savunmada da formsuz Tisserand’ı kesebilecek kimse yok. Orta sahada da alternatifler tükenirken Başakşehir’e karşı zor bir 90 dakika olması bekleniyor.