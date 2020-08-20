Fenerbahçe'de 'bedava' transfer stratejisi! Şampiyonluk rakipleri...
Harcama limitindeki sıkıntılara karşın planını bozmayan Fenerbahçe bonservis ücreti ödemediği flaş transfer hamleleriyle ses getirirken, kadroya dahil edilen isimlerin şampiyonluk yarışındaki rakiplerden gelmesi ise ayrı bir başarı olarak dikkat çekti
CELAL UMUT EREN
İki nokta öne çıktı
Fenerbahçe’nin bu sezonki transfer girişimlerinde iki nokta öne çıktı: bedava ve zirvedeki rakiplerinden... Sarı-lacivertli takım şimdiye kadar Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak’la imzaladı, Jose Sosa ile de anlaşmaya vardı. Ligin 2.’si ve Türkiye Kupası galibinden takım kaptanı Sosa ve 10 golle en skorer savunmacı Novak geldi, lig 3.’sü Beşiktaş’ın savunma bekleri Caner ile Gökhan alındı ve lig 4.’sü Sivasspor’un yıldızı Mert Hakan transfer edildi.
Göz kamaştırıyor
Lig 5.’si ve Türkiye Kupası finalisti Alanyaspor’un da hocası Erol Bulut da takımın başına geldi. Kasımpaşa’nın Fenerbahçe’yi 2-0 yendiği maçta gol atan Thiam da kadroya katıldı. Şampiyonluk yarışındaki muhtemel rakiplerinin ilk 11’inden transfer yapan hem de bunları bonservis bile ödemeden gerçekleştiren sarı-lacivertliler, son yıllarda çok üzdüğü taraftarlarını da coşturdu. Bununla beraber kadroya katılan bu isimlerin 2019-20 sezonundaki başarılı rakamları da göz kamaştırdı.
Yeni transferlerin 2019-20 rakamları
Jose Sosa: 11 gol-11 asist
Gökhan Gönül: 4 gol-3 asist
Caner Erkin: 4 gol-11 asist
Filip Novak: 10 gol-1 asist
Mame Thiam: 12 gol-5 asist
Mert Hakan: 10 gol-5 asist
Sinan Gümüş: 5 gol-1 asist
TOPLAM: 56 gol-35 asist
Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin