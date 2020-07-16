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16.07.2020 - 21:59 | | AA

Fenerbahçe'de BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Fenerbahçe'de BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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SÃ¼per Lig'in 33. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir KarapÄ±nar yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman Ä±sÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸladÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli futbolcular pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ift kale maÃ§ yaparak idmanÄ± noktaladÄ±.Â 

FenerbahÃ§e hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.

FenerbahÃ§ede BeÅŸiktaÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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