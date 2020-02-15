Fenerbahçe'de bitmeyen kabus

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de zirve yarışında kritik haftalara girilirken Fenerbahçe’nin karşısına bir kez daha sakatlık kabusu çıktı. Sezon başı kampından bu yana adeta takımın üzerine kara bulut gibi çöken sakatlıklar, yine gündem oldu.



Son olarak Garry Rodrigues’in sakatlanması, en önemli maçlar öncesi teknik heyeti mutsuz etti. Galatasaray’la ligde ve Trabzonspor’la da kupada zorlu karşılaşmalara çıkacak sarı-lacivertlilerde yeniden takım içerisinden hamleler olacak. Sezon başından bu yana sürekli olarak sakatlıklarla boğuşan teknik heyet, hep takım içerisinden çözümler bularak bu sorunu telafi etmeye çabaladı. Sezon başı kampından bu yana; Serdar Aziz, Sadık, Zanka, Isla, Kruse, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Moses, Tolgay, Tolga Ciğerci, Dirar (2 kez), Rodrigues (2 kez), Hasan Ali (3 kez) gibi isimler sakatlandı.



Hatta takımın en golcü ismi Muriç de ayak bileğinden sakatlansa da kendisini zorlayarak sadece 1 maç kaçırdı. Sakatlık öyle bir noktaya ulaştı ki takım içerisinde birçok futbol esas bölgelerini değiştirdi.



Nabil Dirar, sezon başından beri sol bek oynarken, Ozan Tufan bir dönem sağ bek ve kanatlara dahi geçti. Savunmada Jailson da benzer şekilde stoperde kaldı.