Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev
23.12.2020 - 08:16 |

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev

Eksiklerin fazlalığı, Erol Bulut’un çözüm arayışına itti. İleri uçta yaşanan sıkıntı nedeniyle 45 yaşındaki teknik adam, Caner Erkin’i sol açıkta görevlendirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e yeni görev
ABONE OL

Tecrübeli futbolcu, Novak’la birlikte sol kanadı kullanabilir. Bulut, taktik antrenmanlarda bunun denemesini yaptı.

Caner daha önce de zaman zaman maç içerisinde bu rolü üstlenmişti ancak hiç 11’de sol açık karşılaşmaya başlamadı.

Erol Bulut’un Cisse’nin arkasında görev vereceği diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel. Mert Hakan Yandaş’ın ise Gustavo’nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi. Sosa’nın oynaması halinde ise Caner sol beke, Mert Hakan ise Ferdi ve Thiam’ın yanına geçecek.

Fenerbahçede Caner Erkine yeni görev

Maç özeti | Juventus-Genoa: 3-1
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ta ya ayrılık ya fesih!
    Beşiktaş'ta ya ayrılık ya fesih!
  2. Acun müdahale etti, Fortuna coştu
    Acun müdahale etti, Fortuna coştu
  3. Maradona ölümünden önce uyuşturucu...
    Maradona ölümünden önce uyuşturucu...
  4. Caner Erkin'e yeni görev
    Caner Erkin'e yeni görev
  5. Cenk Tosun'a kiralama teklifi!
    Cenk Tosun'a kiralama teklifi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cristiano Ronaldo'ya büyük şok!

Cristiano Ronaldo'ya büyük şok!

Dorukhan Toköz'den şaşırtan Fenerbahçe hamlesi!

Dorukhan Toköz'den şaşırtan Fenerbahçe hamlesi!

Fenerbahçe'de duran top kozu kâbusa dönüştü!

Fenerbahçe'de duran top kozu kâbusa dönüştü!

Cim Bom kenetlendi

Cim Bom kenetlendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet