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04.02.2020 - 08:00 |

Fenerbahçe'de Caulker ilk hedef

Sarı-lacivertliler transferde sıkıntı yaşamamak için şimdiden bu konuyla alakalı çalışmalar yapıyor. Gündeme ilk gelen isim Alanyaspor forması giyen Steven Caulker oldu

Fenerbahçe'de Caulker ilk hedef

Fenerbahçe’de yeni sezon için transfer planlaması şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler transferde sıkıntı yaşamamak için şimdiden bu konuyla alakalı çalışmalar yapıyor. Takımın gelecek sezon net şekilde bir stoper ihtiyacı olacak.
Bu nedenle yapılan çalışmalarda gündeme ilk gelen isim Alanyaspor forması giyen Steven Caulker oldu. Bu sezon 15 lig maçında forma giyen İngiliz stoper bu maçların 14’üne ilk 11’de çıktı.
Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler yaz ayı transfer döneminde kadroyu en kısa şekilde güçlendirmeyi planlıyor. Son iki sezonda transferde geç kalındığı için sezon içinde bunun sancıları fazlasıyla hissedildi. Bu nedenle birçok pozisyon için çalışmalar şimdiden başladı.
Caulker için de ilk görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.

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