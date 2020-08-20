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20.08.2020 - 20:39 |

Fenerbahçe'de çift kale maç!

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Fenerbahçe'de çift kale maç!
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, üçerli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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