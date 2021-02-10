Fenerbahçe'de çileli günler

Sarı-lacivertliler sadece 3 gün içinde iki kritik mağlubiyeti, iki önemli hedefinde aldı. Ligde liderliği kaybeden Erol Bulut’un takımı, kupaya da çeyrek finalde havlu attı. İki yenilginin de Kadıköy’de gelmesi üzüntüyü daha da artırdı, Fenerbahçe’nin kalesi resmen rakiplere avantaj sağlamaya başladı.

Şubat ayı kabus oldu

Ocak ayında 9 maçta 8 galibiyet alan F.Bahçe, şubat ayına bir anda kabus gibi girdi. 6 Şubat’taki Galatasaray ve 9 Şubat’taki Başakşehir mağlubiyetleri moralleri bozdu. Öte yandan bu sonuçla beraber F.Bahçe bu sezon G.Saray (0-1) ve Beşiktaş’tan (3-4) sonra Başakşehir’e de evinde kaybetti, üç İstanbul takımı karşısında sahasında hayal kırıklığı yarattı. Yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynayan F.Bahçe fiziksel olarak da zorlandı.