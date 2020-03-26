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26.03.2020 - 07:25 |

Son dakika | Fenerbahçe'de corona virüs testi pozitif çıkan isim Max Kruse

Fenerbahçe Kulübü'nün, bir futbolcu ve bir sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından test sonucunun pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de corona virüs şoku devam ediyor. Erkek basketbol takımından sonra şimdi de futbol takımında bir oyuncu ve bir sağlık personelinde covid-19 bulgularına rastlandı. Sarı lacivertli futbolcunun kim olduğunu açıklamadı.

Edilen bilgiye göre Fenerbahçe'de corona virüs bulgularına rastlanan isim Alman futbolcu Max Kruse. Yıldız futbolcu tedavisi yapılması için hastaneye sevk edildi. 

 Fenerbahçe şu açıklamayı yapmıştı:
"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Son dakika | Fenerbahçede corona virüs testi pozitif çıkan isim Max Kruse

Son dakika | Fenerbahçede corona virüs testi pozitif çıkan isim Max Kruse

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