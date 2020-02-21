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21.02.2020 - 13:43 |

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor! Toplantı...

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray ile derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını analiz toplantısı ve antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor! Toplantı...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Kadıköy’de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı analiz toplantısı ve antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcuları, maçın analizi için antrenman öncesi bir toplantı gerçekleştirirken daha sonra bir grup saha içi, diğer grup ise salonda çalışmalarını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapılacak taktik çalışmaların ardından kampa girecek.

Fenerbahçede derbi hazırlıkları sürüyor Toplantı...

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