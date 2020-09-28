Hafta iÃ§i yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibi analiz eden ve oyun kurgusunu ona gÃ¶re hazÄ±rlayan teknik direktÃ¶r Erol Bulut, Ã¶zellikle Ozan Tufan ve Gustavo'nun gÃ¶stermiÅŸ olduklarÄ± iyi performanstan da mutlu oldu. YapÄ±lan Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸmalar ile savunma kurgusunu saÄŸlam kuran Erol Bulut, takÄ±ma yeni katÄ±lan oyuncularÄ±n da derbi atmosferini yaÅŸayarak Ã¶nlerindeki maÃ§lara daha konsantre olmalarÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±.

6 futbolcunun kadroya alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada 10 yeni isim ise sarÄ±-lacivertli forma ile derbi heyecanÄ± yaÅŸadÄ±. SarÄ±-lacivertli ekipte Tisserand, Lemos, Sosa, Valencia, Mame Thiam ilk 11'de, Mert Hakan YandaÅŸ ve Samatta ise sonradan dahil olarak derbi atmosferini soludu. Yedekler arasÄ±nda yer alan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, NazÄ±m Sangare ve Novak ise ÅŸans bulamadÄ±. Gelecek iÃ§in umut vadeden bir takÄ±m gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ gÃ¶sterdikleri iÃ§in mutlu olan FenerbahÃ§eli futbolcular, Ã¶nlerindeki mÃ¼cadelelere daha iyi hazÄ±rlanarak taraftarlarÄ±nÄ± sevindirmenin hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor.

EROL BULUT: Â 25 MÄ°LYONU TEMSÄ°L EDÄ°YORSUNUZ

FenerbahÃ§e Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Erol Bulut, Ã¶ÄŸrencilerine yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada derbinin sadece kendilerini deÄŸil,Â 25 milyon sarÄ±-lacivertliyi ilgilendirdiÄŸini belirterek, oyuncularÄ±nÄ±n taraftarlarÄ± mutsuz etmeye haklarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â FenerbahÃ§e'nin kazanmasÄ±nÄ±n taraftarlarÄ±n mutluluk sebebi olduÄŸunu vurgulayan Bulut, kaÃ§an galibiyete isyan etti. GenÃ§ teknik adam, TÃ¼rk Telekom StadÄ±'ndan mutlu ayrÄ±labilecekken alÄ±nan sonucun kimseyi memnun etmediÄŸini dile getirdi.

KARAGÃœMRÃœK HAZIRLIKLARI YARIN START ALACAK

FenerbahÃ§e'de dÃ¼n oynanan Galatasaray maÃ§Ä±nda gÃ¶rev alan futbolcular gÃ¼nÃ¼ izinli geÃ§irdi. TakÄ±mda gÃ¶rev alamayan oyuncular ise bugÃ¼n idman yaptÄ±. SÃ¼per Lig'in 4'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda evinde KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼ konuk edecek sarÄ±-lacivertli ekip hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± idman ile start verecek.