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16.01.2021 - 23:04 |

Fenerbahçe'de Diego Perotti ve Sinan Gümüş gelişmesi!

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Diego Perotti ve Sinan Gümüş'ün tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe'de Diego Perotti ve Sinan Gümüş gelişmesi!
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Süper Lig'in 19. haftasında 18 Ocak Pazartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda önceki gün Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı aktif dinlemeye yönelik yapılan çalışmalarla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, gruplar halinde değişmeli olarak gerçekleştirilen kanat-orta-şut çalışmasıyla tamamlandı. 

Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Filip Novak, bugün ise antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Jose Sosa, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Kemal Ademi özel programlar dahilinde çalışırken, Diego Perotti ve Sinan Gümüş'ün tedavilerine devam edildi.

 Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Fenerbahçede Diego Perotti ve Sinan Gümüş gelişmesi

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