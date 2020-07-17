Fenerbahçe'de Dirar idmanda yer aldı!

Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma ve çabukluk hareketleri sonrası pas çalışmaları yaptı.

Dar alanda çift kale maç sonrası taktik çalışmalarla idman sona erdi. Sarı-lacivertli ekip derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Öte yandan dünkü idmanda yaşanan tartışma sonucu tesislere gönderilen Nabil Dirar da antrenmanda yer aldı.

Nabil Dirar'ın AS Monaco'daki En İyi Anları