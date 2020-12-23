Fenerbahçe'de duran top kozu kâbusa dönüştü!

Fenerbahçe’de savunma konusundaki sıkıntılar büyüyor. Sarı-lacivertlilerde bu konu için acil çözüm aranıyor. Ancak teknik heyetin yaptığı tespitlerde takım adeta kendi kendini yakıyor. Hem 3-0’lık Yeni Malatya yenilgisinde hem de 3-1’lik Gaziantep mağlubiyetinde yenilen tüm gollerde bireysel hata ve duran top zaafı öne çıkıyor.

Tüm çalışmalara rağmen duran topta oluşan zaafın özellikle motivasyon, iletişim ve dikkat eksikliği olduğu belirtildi. Sürekli tandemde gidilen değişikliğe son haftada kaleci konusu da eklendi.

Altay yerine ilk defa Oytun oynayınca takım nerdeyse ne yapacağını bilemedi. Tisserand’ın Gaziantep’te sebep olduğu basit penaltıda kaleci Oytun’la anlaşamaması ve telaşlanarak hata yaptığı ifade edildi. Yeni Malatya maçında da Sadık’la iletişim sorunu çeken Tisserand rakibine kontrolsüz giriş yapmıştı.

Düzenli bir tandem ve kaleci iletişiminin sorunları çözebileceği vurgulandı. Sezon başında en büyük gücü duran top olarak gösterilen hatta sürekli duran toplardan gol attığı aktarılan takımın bu duruma gelmesi herkesi şaşırttı.

Yeni Malatya maçında penaltı ve serbest vuruştan, Gaziantep maçında da 2 frikik ve bir penaltıdan goller yendi. Son olarak kazanılan 2-0’lık Denizlispor karşılaşmasında bile takım penaltı yaptırmıştı. Bu sezon 6 penaltıyla beraber Avrupa’da Schalke 04 ile beraber en fazla penaltı yaptıran takım F.Bahçe oldu.