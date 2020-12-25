Fenerbahçe'de eksikler geniş kadroyu kısıtladı

Sarı-lacivertliler, sezon başında teknik ekibini değiştirip şampiyonluk hedefiyle kadrosunda büyük revizyona gitti. Ligde geride kalan 14 haftanın tamamında geniş kadrosunu eksiksiz göremeyen sarı-lacivertliler, hiçbir maça tam kadro çıkamadı. Haftayı Medipol Başakşehir galibiyetiyle kapatan, 26 puan ve averajla ligde liderin 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de sakatlıklar ve hastalıklar "geniş kadroyu" daralttı.

Sarı-lacivertlilerde söz konusu eksikliklerden oluşan sorunlar nedeniyle geçen 14 haftada 21 kişilik kadroda sürekli eksiklikler yaşandı.

Sezon başında karma kadro

Fenerbahçe, yoğun geçen transfer dönemi nedeniyle sezona karma bir kadroyla başladı. Bazı transferlerin takıma geç katılması sebebiyle geçen sezon yeteri kadar memnun kalınmayan futbolcular, ligin ilk bölümünde yeni kadroya dahil edildi. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı düşündüğü Zanka, Deniz Türüç, Michael Frey, Garry Rodrigues, Jailson ve Nabil Dirar kadroda değerlendirildi.

Forvette sorun yaşandı

Transferde forvet bölgesine büyük bir yatırım yapan Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde bu pozisyondan istediği katkıyı alamadı. Söz konusu dönemde Mbwana Samatta, Papiss Cisse gibi oyunculardan yararlanamayan sarı-lacivertliler, buna rağmen önemli puanlar kazanmayı başardı.

Yeni transferler 7. haftada görüldü

Fenerbahçe, transferlerinin tamamını ancak 7. haftadan itibaren görebilme fırsatı buldu. Sarı-lacivertliler, ligin ilk 7 haftalık bölümünde hiç mağlup olmazken, bu dönemde 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Yaptığı birçok transferi söz konusu haftaya kadar oynatma fırsatı bulan Fenerbahçe, takıma katıldığında sakatlığı bulunan Diego Perotti'den ise Fraport TAV Antalyaspor maçında faydalanabildi.

Erol Bulut, 11'ine kavuşamadı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilk 11'ini oluşturamadı. Sarı-lacivertli takımda yaşanan geç transfer, sakatlık, hastalık ve cezalar sebebiyle hiçbir maça üst üste aynı 11 ile çıkamayan genç teknik adam, 11'ini oluşturmakta zorlandı.

Her hafta en az 5 eksik

Fenerbahçe, ligde geride kalan 14 haftada ortalama her maça en az 5 eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde bahsi geçen dönemde 23 oyuncu, toplam 78 kez çeşitli nedenlerden dolayı forma giyemedi. Fenerbahçe bu dönemde bir lig maçında en az 3, en fazla ise 9 eksikle boy gösterdi.