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18.05.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de en uygun aday Erol Bulut!

Fenerbahçe'de sportif, idari ve ekonomik açıdan en mantıklı aday olarak Erol Bulut öne çıkıyor.

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Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç’un açıklamaları sonrası teknik direktör konusu netleşmeye başladı. Sportif, idari ve ekonomik açıdan en mantıklı aday olarak Erol Bulut öne çıkıyor.
Nenad Bjelica’nın ise mali konular ve Türkiye’yi tanımaması gibi dezavantajları söz konusu. Razvan Lucescu’nun da kulübü Al Hilal ile sözleşmesi bulunuyor. Bu da Rumen teknik adamın transferinin önündeki en önemli engel olarak görünüyor.
Bu arada Fenerbahçe’nin Erol Bulut için bekleme kararı almasının nedenlerinden biri de Türkiye Kupası.. Şu an hem Fenerbahçe hem de Alanyaspor yarı finalde yer alıyor ve iki takımın finalde karşılaşma ihtimalleri bulunuyor. Spekülasyona meydan vermemek, Erol Bulut ve Alanyaspor’u yıpratmamak için süreç beklenecek.

Fenerbahçede en uygun aday Erol Bulut

 

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