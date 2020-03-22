Fenerbahçe'de erken start

Sarı-lacivertli takımda liglerin ertelenmesi sonrası tüm futbolculara özel program teslim edildi. Ancak pazartesi gününden itibaren başlaması hedeflenen çalışmalara bazı futbolcular erken start verdi.

Virüs nedeniyle evden çıkmadan salonda çalışması istenen futbolcuların hızlıca harekete geçtiği görüldü. Deniz Türüç, Sadık, Ferdi Kadıoğlu, Muriç, Serdar Aziz, Hasan Ali ve Rodrigues gibi isimler salon çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Garry Rodrigues'in Hikayesi