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31.07.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başlıyor

Sarı-lacivertli kulüpte, Kurban Bayramı’ndan sonra Bulut dönemi başlıyor. Yönetimin önümüzdeki hafta başında başarılı teknik adamı resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi başlıyor
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Süper Lig’de sezonu 7. sırada kapatan ve gelecek yıl mutlaka şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe’de, teknik direktör Erol Bulut için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpte, Kurban Bayramı’ndan sonra Bulut dönemi başlıyor. Yönetimin önümüzdeki hafta başında başarılı teknik adamı resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçede Erol Bulut dönemi başlıyor

8 Ağustos’tan itibaren Can Bartu Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak olan sarı-lacivetliler burada yapılacak testlerin ardından hazırlık kampı için Topuk Yaylası’nın yolunu tutacak. Aytemiz Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkan teknik direktör Erol Bulut yaklaşık 10 günlük kısa bir dinlenme sürecinin ardından, 2020-21 sezonunu Fenerbahçe teknik direktörü olarak açacak.
Başarılı teknik adam kupa finalinden sonra düzenlediği basın toplantısında, “Fenerbahçe ile anlaştınız mı?” sorusuna, “Birkaç gün içinde gerekli açıklamaları yapacağım” cevabını vermişti.

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