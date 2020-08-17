Fenerbahçe'de Erol Bulut, futbolculara çizerek anlatıyor!

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Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, taktik çalışmalarını yoğun biçimde sürdürüyor. Oyuncuların maç içinde durması gereken yerler, genç teknik adam için büyük önem taşıyor. Bunu tam anlamıyla takıma aktarabilmek ve oyuncuların ne zaman nerede duracağını ezberletmek için antrenman sahası çizgilerle bölündü.



Bu sayede 1., 2., 3. bölgeler belirlendi.

Savunma, orta saha ve hücum bölgesindeki bu bölümler arasında mesafeler söz konusu. Dar alan veya uzun alanlarda çizilen bölgelere ve metrelere göre çalışmalar yapılıyor. Hücum ve savunma çalışmalarında pozisyon alınması için bu yerler belirlendi. Bu sayede oyuncular savunma ve hücum yaparken bu çizgilerin içinde kalmak ya da bu çizgilere yakın birbirine durmak zorunda.

Aksi halde takım boyu uzuyor. Hem savunma hem de hücumda sıkıntılar söz konusu oluyor. Bu boşluklar rakip için fırsatlar oluşturuyor. Erol Bulut başarıya takım halinde ulaşacaklarını ifade etmişti. Bunu sadece tüm takımın sahada mücadele etmesiyle ilgili söylememişti. Taktiksel açıdan da bunu vurgulamıştı.

Bu çerçevede de sahaya çizilen bu çizgiler ile bunun gerçekleşmesi hedefleniyor

Pozisyon almak önemli

Erol Bulut, takımının saha içinde pozisyon almasına önem veriyor. Takım hücumdayken, savunmadayken ya da bu ikisi arasındaki geçişlerde en önemli konu takımın pozisyonu. Bu çizgiler sayesinde yapılan çalışmalarda oyuncuların maç içindeki birçok anda nasıl duracakları nereye gidecekleri ve nerede pozisyon alacakları gibi durumlar ezberletiliyor.