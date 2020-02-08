Fenerbahçe'de Ersun Yanal önde baskı istiyor

Fenerbahçe Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik heyet son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan rakibe özel önlem alacak. Özellikle Tolga’nın kanatta olması önemli bir avantaj sağlıyor.

Böylece Alanyaspor’un etkili kanat akınları kesilecek. Ayrıca Ersun Yanal takımından önde baskı da istiyor. Kadıköy’deki bu maçta önde baskıyla da erken gol ve rakibin direncini kırma planı var. Fenerbahçe’de cezalı olan Emre Belözoğlu bu maçta forma giyemeyecek.

Kruse maç öncesi ısınırken