Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı

Fenerbahçe’de mevcut teknik ekip, yönetime sunduğu raporda Simon Falette’in kalmasını önerdi. Falette’in her geçen gün performansını artırdığına dikkat çekilerek, mali anlamda uygun koşullar oluşması halinde Gineli savunmacıyla yola devam edilebileceği kaydedildi. Düsseldorf ile kiralık sözleşmesi biten ve geri dönen Zanka’nın ise takıma fayda sağlayamayacağı yönünde rapor verildi.

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