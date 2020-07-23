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23.07.2020 - 10:06 | | FANATİK

Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı

Fenerbahçe devre arasında Alman ekibi Frankfurt'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Falette için yeni sezonda da devam etme kararı aldı

Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
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Fenerbahçe’de mevcut teknik ekip, yönetime sunduğu raporda Simon Falette’in kalmasını önerdi. Falette’in her geçen gün performansını artırdığına dikkat çekilerek, mali anlamda uygun koşullar oluşması halinde Gineli savunmacıyla yola devam edilebileceği kaydedildi. Düsseldorf ile kiralık sözleşmesi biten ve geri dönen Zanka’nın ise takıma fayda sağlayamayacağı yönünde rapor verildi.

Fenerbahçede Falette için onay çıktı

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