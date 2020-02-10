Fenerbahçe'de fatura VAR hakemi Serkan Tokat’a çıktı

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Fenerbahçe’de Aytemiz Alanyaspor maçının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertliler özellikle son dakikada verilmeyen penaltıyla ilgili adeta isyan etti.

Maçın ardından kulüpte yapılan değerlendirmede hakem Ümit Öztürk’ten ziyade esas sorunun VAR’da ve VAR Hakemi Serkan Tokat’ta olduğu ifade edildi.

Bu konuyla ilgili tespit yapılırken de şu detay ve vurgu öne çıktı.



Sarı-lacivertlilerin hakem Ümit Öztürk’ün maçta Jailson’un eline çarpan ilk topta penaltı pozisyonunda doğru karar verdiğini belirttiği kaydedildi.

Pozisyonun çok hızlı geliştiği ve topun bir anda yön değiştirdiği tespiti yapıldı. Zaten maçın ardından bazı hakem yorumcuları benzer şekilde Jailson’un pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti.



Ancak bu kararın ardından VAR Hakemi Serkan Tokat’ın Ümit Öztürk’ü uyarısı ve çağrısı sonrası karar değişti. Aynı VAR hakeminin çok daha net bir pozisyonda ise hakem Ümit Öztürk’ü uyarmamasına dikkat çekildi. Jailson’da olmayan penaltı için Öztürk’ü uyaran ve bir anlamda kararını değiştiren VAR Hakemi Serkan Tokat’ın net ve açık bir penaltıda ise Öztürk’ü uyarmaması büyük tepki çekti.



Sarı-lacivertli futbolcular maçın ardından pozisyonları soyunma odasında tekrar izledi. Özellikle son dakikadaki tartışmalı penaltı pozisyonunu izleyen futbolcular büyük bir tepki gösterdi. Pozisyonda yanlış karar verildiğini göstermek için hakem Ümit Öztürk’ün odasına gitmek isteseler de başarılı olamadı.