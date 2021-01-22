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22.01.2021 - 17:53 |

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi

Fenerbahçe, pazartesi günü konuk edeceği Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekipte sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren Ferdi Kadıoğlu ise taburcu edildi.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi
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Süper Lig’in 21'inci haftasında 25 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maça sona erdi. Dünkü maçta sakatlanan Tisserand’ın çekilen MR’ında Grade 2A yırtık tespit edildirken, oyuncunun tedavisine başlandı. Öte yandan Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

FERDİ KADIOĞLU TABURCU EDİLDİ
Sarı-lacivertli ekipte, sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren Ferdi Kadıoğlu öğlen saatlerinde taburcu edildi. 1 hafta sonra idmanlara başlayacak Ferdi Kadıoğlu'nu sabah saatlerinde MR çektirmek için hastaneye giden Tisserand ziyaret etti.

Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi

 

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