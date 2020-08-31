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Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu’nun çıkışı sürüyor. Erol Bulut döneminde de kısa sürede kendini gösteren 20 yaşındaki yıldız, hücumdaki joker özelliği ve olgun tavırlarıyla herkesin takdirini kazanıyor.

Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu’nun çıkışı sürüyor. Geçen sezon Ersun Yanal’ın mart ayı başında istifa etmesi sonrası kriz fırsata çevrilmişti. Emre Belözoğlu yönetimindeki yeni futbol yapılanmasının kararı doğrultusunda Ferdi Kadıoğlu neredeyse tüm maçlara ilk 11 çıkmıştı. Sürekli oynama şansı bulan genç yıldız oynayarak kendini geliştirdi.



Maç temposuyla yaşadığı fiziksel ve zihinsel değişim bu sezon da devam ediyor. Ferdi, son oynanan Alanyaspor maçında takımın en iyi ismiydi. Sahada kendisinden çok daha tecrübeli isimler olsa da 20 yaşındaki oyuncu takımın lideri pozisyonundaydı. Sağ kanat, sol kanat ve forvet arkası gibi birçok pozisyonda kendini gösterdi.







Topları kendinde toplayan ve atakları yönlendiren Ferdi, şık bir gol attı. İkili mücadelelerden de kaçmayan yetenekli yıldız topu her ayağına aldığında ne yaptığını bilerek takımını rahatlattı. Geçen sezon başındaki Ferdi ile bu sezon başındaki Ferdi arasında çok büyük bir değişim söz konusu. Topuk Yaylası’ndaki kampın yıldızı da Ferdi Kadıoğlu oldu.



Teknik direktör Erol Bulut, genç öğrencisini ilk 11’de oynatmayı planlıyor. Bu bölgede birçok ciddi rakibi olsa bile Ferdi an itibariyle formayı almış durumda. Genç Ferdi’nin en önemli özelliklerinden biri de skor üretmesi. Birçok kanat oyuncusu topu taşısa da skor üretmekte sıkıntı yaşıyor. Ferdi ise takımı ileri taşıyor, içe kat ediyor, asist yapıyor ve Alanyaspor maçında olduğu gibi gol atıyor.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin