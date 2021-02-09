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09.02.2021 - 19:02 |

Fenerbahçe'de Filip Novak şoku!

Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde, evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Novak şoku yaşanıyor

Fenerbahçe'de Filip Novak şoku!
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Hafif sakatlığı bulunan tecrübeli sol bek, bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı Ülker Stadı'ndaki maç 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe'de, Başakşehir karşılaşması öncesi Filip Novak'tan üzücü haber geldi. Hafif sakatlığı bulunan tecrübeli sol bek, bu akşamki karşılaşamada forma giyemeyecek. 30 yaşındaki Çekyalı oyuncu, bu sezon 9 maçta forma giydi ve toplamda 573 dakika sahada kaldı.

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