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10.01.2021 - 09:53 |

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Transfer teklifi...

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na iki sürpriz talip çıktı. İşte yıldız futbolcuyu kiralamak isteyen o kulüpler...

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Transfer teklifi...
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Sarı-lacivertliler bir yandan kadroya dahil edilecek isimler için yoğun mesai harcarken, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Sarı-lacivertlilerin bir diğer gözde oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na da teklifler geliyor.

Ferdi Kadıoğlu için Hollanda'dan FC Utrecht ve Vitesse'nin kiralama teklifi yapacağı bildirildi. İki takımın da 21 yaşındaki oyuncuyu bir süredir takip ettiği ifade edildi. Bu sezon 15 karşılaşmada şans bulan Kadıoğlu, 1 gol ve 3 asiste imza attı.

Fenerbahçede flaş Ferdi Kadıoğlu gelişmesi Transfer teklifi...

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