Son dakika - Fenerbahçe'de futbolculara uyarı! ‘Yere sağlam basmalıyız’

Süper Lig’de çıktığı son 3 maçı kazanan ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe, ilk 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle 14 puan topladı.

Deplasmandaki Galatasaray derbisi ardından oynadığı üç lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe’de, teknik heyet takımın ayaklarının yere basmasını istedi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve yönetim kurulu da benzer uyarılarda bulunuyor.

Yapılan toplantılarda Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon da şubat ayına kadar şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunun altı çiziliyor. Bu nedenle futbolculara şampiyonluk gelene kadar maç maç düşünmek zorunda oldukları vurgulanıyor.

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