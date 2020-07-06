Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği kafilesi belli oldu! 3 eksik...

Süper Lig'de sahasında çıktığı son 3 maçı kazanan ve Şampiyonlar Ligi şansını devam ettiren Fenerbahçe 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe bu maçı kazanarak devler ligi şansını sürdürme peşinde. Düşme potasının hemen üstünde bulunan Gençlerbirliği ise Fenerbahçe'yi eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin Başkent'e gidecek kafilesi de belli oldu. Takımla birlikte son idmanda yer alan Nabil Dirar'ın kadroya dahil edildiği öğrenildi. Kafilede yer alamayacak isimler ise sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici ve kart cezalısı olan Serdar Aziz oldu. Bu isimler dışında Sarı Lacivertliler'de eksik bulunmuyor.

Stoperde kim oynayacak?

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle savunma ikilisi yine değişecek. Sezon başından beri bu bölgede istikrarı yakalayamayan sarı-lacivertli ekip, Gençlerbirliği maçında da aynı sorunla karşı karşıya. Fenerbahçe'de savunmada Serdar'ın yokluğunda Simon Falette'in yanında Luiz Gustavo'nun şans bulması bekleniyor.

Savunmanın sağında Nabil Dirar'ın riske atılmaması durumunda ise Göztepe karşısında başarılı bir oyun sergileyen genç Murat Sağlam forma giyebilir. Luiz Gustavo'nun stopere çekilmesi durumunda orta sahada Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nun oynaması beklenirken, cezası sona eren Garry Rodrigues ile Deniz Türüç'ün yine hücumda kanatları oluşturması düşünülüyor. Fenerbahçe'de sol bekte Hasan Ali Kaldırım, forvette ise Vedat Muric forma giyecek.

Nabil Dirar müjdesi

Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Dirar'dan iyi haber geldi. Tecrübeli sağ kanat, sakatlığını atlattı ve bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.