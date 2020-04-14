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14.04.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe’de gençlik sıkıntısı

Fenerbahçe’de gelecek yıl mali açıdan yaşanacak sıkıntı nedeniyle çare aranıyor. Bu süreçte büyük önem kazanan altyapıdan oyuncu çıkarma konusunda kulübün elinin güçlü olmadığı belirtiliyor

Fenerbahçe’de gençlik sıkıntısı

ONUR DİNÇER

Süper Lig’de sezona birçok yeni transfer ve büyük yatırımlar yaparak giren Fenerbahçe, umduğunu bulamadı. Lig yarışında 26. haftayı 7. sırada geçen sarı-lacivertliler yatırımlarının karşılığını alamadı.
Hatta sarı-lacivertli kulüp bu sezonki başarı için yaptığı riskli harcamalarla önümüzdeki dönemi de mali açıdan baskı altına aldı.

Yaşanan sıkıntılı süreç sonrası daha da büyük önem kazanan altyapıdan oyuncu çıkarma konusundaysa kulübün elinin hiç de güçlü olmadığı tespit edildi. Fenerbahçe’nin alt yaş takımları da, tıpkı A takımı gibi sportif başarının uzağında kaldı. Altyapı takımlarının puan durumlarında oluşan tablonun hiç iç açıcı olmadığı anlaşıldı. U19 liginde Fenerbahçe, 25. haftada 8. sırada yer aldı. U17 liginde sarı-lacivertlilerin genç futbolcuları 24. haftada 6. durumda.

Sadece 9 takımın yer aldığı U16 liginde de Fenerbahçe’nin gençleri 3. sırada bulunuyor. 9 takımlı bir diğer lig U15 seviyesinde de sarı-lacivertli gençler daha da sıkıntılı bir pozisyonda ve 7. sırada.

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