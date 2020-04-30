FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n mayÄ±s ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gereken yÄ±llÄ±k olaÄŸan genel kurul toplantÄ±sÄ± yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelendi.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n 20/2-a maddesi uyarÄ±nca mali, idari ve sportif konularÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p, karara baÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla her yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda yÄ±llÄ±k olaÄŸan genel kurul toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±larak, "Ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle Ã¼lkemizde alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda ve 17 Nisan tarihli Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlanan 7244 sayÄ±lÄ± 'Yeni koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±n ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda kanun' metni uyarÄ±nca dernek genel kurul toplantÄ±larÄ± da 31 Temmuz tarihine kadar ertelenmiÅŸ bulunmaktadÄ±r." ifadelerine yer verildi.Â

Ertelenen genel kurul toplantÄ±larÄ±nÄ±n ertelemenin sona erdiÄŸi tarihten itibaren 30 gÃ¼n iÃ§erisinde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Ä°ÅŸbu gerekÃ§eler ile 2020 yÄ±lÄ± mayÄ±s ayÄ± iÃ§erisinde kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n genel kurul toplantÄ±sÄ± yapamayacaÄŸÄ±nÄ±, erteleme sÃ¼resi sonunda yÃ¶netim kurulumuz tarafÄ±ndan belirlenecek yeni olaÄŸan genel kurul tarihlerimizin yine tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde yer alan Ã§aÄŸrÄ± usullerine uyularak siz deÄŸerli kongre Ã¼yelerimize bildirileceÄŸi hususunu bilgilerinize sunar, size ve sevdiklerinize saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¼nler dileriz." gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verildi.

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