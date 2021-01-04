Son dakika - Fenerbahçe'de geri dönenler riske edilmeyecek! Muhtemel 11'ler...

Kasımpaşa karşısında mutlaka 3 puan isteyen Fenerbahçe’de sakatlıktan ve hastalıktan dönen isimler yüzleri güldürdü. Ancak teknik heyet yoğun fikstürü göz önüne alarak hemen riske girmek istemiyor.

Ciddi bir sakatlık sürecinden çıkan ve 1 ayı aşkın zamandır takımla olmayan Samatta’ya ciddi bir yük bindirilmesi düşünülmüyor. En ufak bir aksilikte golcü futbolcunun yeniden kaybedilmesinin sıkıntılı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca hastalığını atlatan ve testi negatife dönen Ozan Tufan ile Gustavo’nun da antrenman eksikleri göz önüne alınarak kadro kararı alınacak.

Sakat ve hasta isimlerin bir bir dönmesi önemli bir gelişme olsa da Fenerbahçe’de halen daha ciddi eksikler bulunuyor. Sakatlığı tam anlamıyla geçmeyen Diego Perotti başta olmak üzere Kasımpaşa mücadelesi öncesi Caner Erkin, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci gibi önemli yıldızlar takımla beraber değiller.

Savunmaya dikkat!

Lig ve kupada arka arkaya kritik maçlar yapacak Fenerbahçe’de defans hattı büyük önem taşıyor. Kasımpaşa maçı öncesi Lemos’un iyileşmesi moralleri artırsa da, Serdar Aziz’in testi yeni negatife döndü, sadece bireysel çalıştı. Lemos en son Beşiktaş maçında oynamış ve Souza’nun faulüyle sakatlanmıştı.

En sağlıklı stoperler Sadık ile Tisserand bulunuyor. Ayrıca ocak ayı içerisinde Fenerbahçe’nin en az 1 stoper transferi üzerinde çalışması bekleniyor.

Sarı-lacivertli takımın bu sezonki durumu savunma hattında netlik kazanacak. Son 11 maçın 10’unda gol yiyen ve bu süreçte kalesinde 19 gol görerek kötü bir grafik yakalayan Fenerbahçe, toplamda ise 14 haftada 20 gol yedi.

Başakşehir sistemi

Sarı-lacivertli takımda bugün oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı. Erol Bulut yönetimindeki antrenman, ısınma ve koşu çalışmalarıyla başladı. İdman, duran top organizasyonları ve taktik ağırlıklı çift kale maçla sonlandı. Testleri negatife dönen Ozan Tufan ve Gustavo da artık takıma katıldı. Başakşehir maçındaki çift forvet sistemi üzerinde duran teknik heyet, şu anda bu düzeni bozmayı düşünmüyor.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin