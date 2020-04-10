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10.04.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de gidenlerin yerleri dolmadı!

Sarı-lacivertlilerde; son 2 sezonda ayrılan Giuliano ve Valbuena’nın yerleri dolmadı. Benzia, Zajc ve Kruse gibi hamleler beklentilerin gerisinde kaldı

Fenerbahçe'de gidenlerin yerleri dolmadı!

SENAD OK

Fenerbahçe’de son 2 sezonda ayrılan iki isim; Giuliano ve Valbuena’nın yeri gerçek anlamda dolmadı. Geçen sezon Al Nassr’a 10.5 milyon euroya satılan Giuliano’nun yerine gelen isimler bir türlü olmadı. 2018-19 sezonunda gelen Benzia ve Zajc ikilisi; Brezilyalı futbolcunun sergilediği performansın yanına yaklaşamadı.
Benzia sadece tek devre oynarken, Zajc da genelde yedek kulübesinde kaldı ya da sakatlıkla uğraştı. Bu sezon büyük umutlarla gelen Kruse de tam anlamıyla bekleneni karşılayamadı. Şu ana kadar 7 gol ve 7 asistle oynayan Alman futbolcu iyi bir ritim tutturdu. Ancak Giuliano ilk sezonunda 15 gol ve 6 asistle oynamıştı.
Fakat daha çok aranılan isim Valbuena oldu.

İlk sezon 8 gol 16 asist ile oynayan Fransız futbolcu, ikinci sezonu daha az süre almasına rağmen 4 gol 8 asistle tamamladı.

Bu sezon Olympiakos forması altında harikalar yaratarak 8 gol ve 14 asistle eski günlerine dönen Valbuena; kalitesini Yunanistan’da gösterdi.

Valbuena’nın yerine alınan Garry Rodrigues kanatlarda hareketli olsa da üretkenlik açısından sıkıntı yaşadı. Rodrigues, şu ana kadar 3 gol 4 asistle oynadı.

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