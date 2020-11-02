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02.11.2020 - 22:23 |

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den hata vurgusu!

Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken maç sonu Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den hata vurgusu!
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Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken maç sonu Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu.

 "Maçtan önce İzmir'de yaşanan afette vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hemen hemen 2-3 gündür Türkiye bir umut bir kişi daha kurtulur mu diye bakıyor"

"Birçok pozisyona girdik. Hocamız da daha önce söyledi, bireysel hatalar, kimi zaman ben, kimi zaman başka arkadaşımızın hatası sonrası belki 1 pozisyon veriyoruz ama gol oluyor. Bu golü kurtarmak için de neyimiz var neyimiz yok mücadele ediyoruz. "

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