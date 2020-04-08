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08.04.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de gönüllü indirim

Sarı-lacivertli takımda oyuncuların maaş indirimine yönelik hamle yapacağı belirtiliyor.

Coronavirüs sonrası yaşanan ortamda tüm dünyada futbol kulüplerinde maaş indirimi yapılıyor.

Benzer şekilde Fenerbahçe yönetiminin de bu konuda bir düşüncesi söz konusu. Zaten Ali Koç göreve geldiğinden bu yana maaş bütçesinin aşağıya inmesi için çalışmış ve bunda büyük ölçüde başarılı olmuştu.

Şu anda ise oyuncuların kendi içinde böyle bir hamle yapacağı belirtiliyor. Yönetime gerek kalmadan takımın kendi içinde bir maaş indirimine gitmesi söz konusu olabilir. Bunun için herkes sürecin bitmesini ve bu sayede daha net karar vermeyi bekliyor.

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