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30.01.2021 - 09:46 | | Fanatik

Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde

Fenerbahçe, son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirvenin en yakın takipçisi haline geldi.

Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde
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Bu müthiş performansta, özellikle son haftalarda Dimitris Pelkas ve Mame Thiam’ın büyük katkısı oldu. 10 numara pozisyonuna geçince adeta coşan Pelkas, ligde 4 gol, 6 asistle takımının skora en çok katkı veren ismi konumunda. Thiam ise ligde son 3 mücadelede 2 kez fileleri sarsarken, 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Bu ikilinin birbirleriyle uyumu da üst düzeyde. Pelkas’ın ligdeki 6 asistinin 3’ü, Thiam’ın gollerinde geldi! Sakatlığını atlatıp yavaş yavaş form tutan Mbwana Samatta da bu ikiliye ayak uydurmaya başladı.

 

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