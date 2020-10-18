Son dakika - Fenerbahçe'de Göztepe maçı için zorunlu değişim

Göztepe maçının son hazırlıklarını tamamlayarak dün İzmir’e giden Fenerbahçe’nin ilk 11’inde zorunlu değişiklikler olacak. Sarı-lacivetli takımda Lemos cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Adalesinde sertleşme bulunan ancak takımla çalışan fakat kadroya alınmayan Gökhan’ın yerine ise Sangare oynayacak. Savunmadaki bu değişikliklerin dışında, kanat bölgesinde de yeni görevlendirmeler olabilir. Son haftalarda etkisiz olan Thiam’ın yerine Ferdi’nin 11’de oynaması gündemde... Sakat olan Rodruigues de dün takımla birlikte çalıştı ancak İzmir’e götürülmedi.

Vedat Muriqi'nin Serie A'ya Uzanan Hikayesi