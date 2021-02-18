FenerbahÃ§e'de Gustavo, Novak ve Ä°rfan Can takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

18.02.2021 - 15:56 | | Mustafa AKIN - Kaan ÃœLKER / Ä°STANBUL, (DHA) - Â
Fenerbahçe'de Gustavo, Novak ve Ä°rfan Can takÄ±mdan ayrÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±
Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26'ncÄ± haftasÄ±nda pazar gÃ¼nÃ¼ GÃ¶ztepe'yi konuk edecek FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde yapÄ±lan idmanÄ±n ilk 15 dakikasÄ± basÄ±na aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirildi. IsÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸlayan idman, top kapma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼. Ä°dmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±.
SarÄ±-lacivertli ekipte sakatlÄ±klarÄ± bulunan Gustavo, Novak ve Ä°rfan Can Kahveci takÄ±mdan ayrÄ± Ã¶zel program dahilinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.
FenerbahÃ§e, GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± idman ile sÃ¼rdÃ¼recek.
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