FenerbahÃ§e'de Gustavo, Novak ve Ä°rfan Can takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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18.02.2021 - 15:56 | | Mustafa AKIN - Kaan ÃœLKER / Ä°STANBUL, (DHA) - Â

Fenerbahçe'de Gustavo, Novak ve Ä°rfan Can takÄ±mdan ayrÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26'ncÄ± haftasÄ±nda pazar gÃ¼nÃ¼ GÃ¶ztepe'yi konuk edecek FenerbahÃ§e, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Fenerbahçe'de Gustavo, Novak ve Ä°rfan Can takÄ±mdan ayrÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Erol Bulut yÃ¶netiminde yapÄ±lan idmanÄ±n ilk 15 dakikasÄ± basÄ±na aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirildi. IsÄ±nma ve koordinasyon hareketleriyle baÅŸlayan idman, top kapma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼. Ä°dmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±.

SarÄ±-lacivertli ekipte sakatlÄ±klarÄ± bulunan Gustavo, Novak ve Ä°rfan Can Kahveci takÄ±mdan ayrÄ± Ã¶zel program dahilinde hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam etti.

FenerbahÃ§e, GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± idman ile sÃ¼rdÃ¼recek.

FenerbahÃ§ede Gustavo, Novak ve Ä°rfan Can takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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