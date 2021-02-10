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10.02.2021 - 09:13 | | Fotomaç

Fenerbahçe'de Gustavo, Pelkas ve İfan Can Kahveci dönüyor!

Fenerbahçe’de tedavilerine devam edilen Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci'nin 25. haftada oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor..

Fenerbahçe'de Gustavo, Pelkas ve İfan Can Kahveci dönüyor!
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Bu sezonun genelinde sakat oyuncular nedeniyle birçok maça ideal 11'inden farklı kadroyla çıkmak zorunda kalan Fenerbahçe'de 3 yıldız isimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Pelkas, Gustavo ve İrfan Can'ın tedavilerine yoğun bir şekilde devam edilirken, 3 oyuncunun da 25. haftada oynanacak Göztepe sınavına yetişmesi bekleniyor.

Teknik direktör Erol Bulut, bu oyuncuların durumlarıyla ilgili sürekli sağlık ekibiyle temas kuruyor. Pelkas'ın hafta sonu takımla çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. Düz koşulara devam eden İrfan'a birkaç gün içinde Gustavo'nun da eşlik edebileceği ifade ediliyor.

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Fenerbahçede Gustavo, Pelkas ve İfan Can Kahveci dönüyor

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