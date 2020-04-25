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25.04.2020 - 09:55 | | FANATİK

Fenerbahçe'de hedef Göztepeli Titi

Takımdaki çok önemli eksikleri yeni hoca gelene kadar gidermeye çalışan Sarı- Lacivertliler, gözünü Göztepe’nin Brezilyalı oyuncusu Titi’ye dikti. Süper Lig’in başarılı stoperlerinden biri olan 32 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif edilecek.

Fenerbahçe'de hedef Göztepeli Titi

Bu sezon Süper Lig’de şampiyonluk iddiası yok denecek kadar az olan Fenerbahçe’de gözler şimdiden yeni sezona çevrildi. Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler’de yönetim, bir yandan da takımdaki belirgin eksiklikleri gidermek için çalışıyor. Özellikle işin savunma kısmına öncelik veren Kanarya’da sol bek için gündeme Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala ile Başakşehir’den Gael Clichy gelmişti. Stoper konusunda da birçok ismin listeye girdiği Fenerbahçe’de son adayın, Göztepe’de oynayan Titi olduğu öğrenildi.

Sözleşmesi bitiyor ama...
Süper Lig’de 5 yıldır forma giyen, daha önce Kasımpaşa ve Bursaspor’da oynayan, şimdi de İzmir ekibinin başarısı için ter döken 32 yaşındaki Brezilyalı’nın sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Ancak tarafların anlaşmaları durumunda 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunduğu konuşuluyor. Fenerbahçe ise ligin en deneyimli stoperlerinden biri olan ve Türk Futbolu’nu haliyle çok iyi bilen tecrübeli savunmacıyı ikna edip, 2 yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Güçlü fiziğiyle Göztepe’de savunmanın bel kemiği olan Titi, salgın sebebiyle ligler ertelenmeden önce de takımının bu sezonki vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu.

Fenerbahçede hedef Göztepeli Titi

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