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07.02.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de iç sahada hata istenmiyor

Sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor maçı analizi ve hazırlıkları başladı. Özellikle iç sahada kayıpsız ilerlemenin şampiyonluk yolunda anahtar rol olduğu vurgusu yapılıyor.

Fenerbahçe'de iç sahada hata istenmiyor

Sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor maçı analizi ve hazırlıkları başladı. Son haftalarda çıkış içinde olan takım oynadığı 9 resmi maçtan 8 galibiyet çıkarmayı başardı. Teknik heyet ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu rakibini bu sefer yenmek istiyor. Rakibin gücü ve son haftalardaki form düzeyi bu maç öncesi önemli bir detay. İlk yarıda Kadıköy’de Antalyaspor’a 1-0 kaybederek hesapta olmayan bir üç puan yitiren sarı-lacivertliler bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için uğraşıyor. Özellikle iç sahada kayıpsız ilerlemenin şampiyonluk yolunda anahtar rol olduğu vurgusu yapılıyor.

Ciddi kayıp yok
Ligin 20. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, buna karşın zirveden kopmadı. Aynı hafta Sivasspor’un kaybetmesi sonrası lider ile 4 puanlık fark değişmedi. Bu nedenle son maçtaki kayba rağmen takımda büyük bir moral bozukluğu yok.
Hem takımın Trabzonspor deplasmanında iyi oynaması hem de zirve ile aradaki puan farkının değişmemesi sarı-lacivertli takımı teselli eden en önemli unsurlar olarak dikkat çekti.

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