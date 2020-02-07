Fenerbahçe'de iç sahada hata istenmiyor

Sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor maçı analizi ve hazırlıkları başladı. Son haftalarda çıkış içinde olan takım oynadığı 9 resmi maçtan 8 galibiyet çıkarmayı başardı. Teknik heyet ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu rakibini bu sefer yenmek istiyor. Rakibin gücü ve son haftalardaki form düzeyi bu maç öncesi önemli bir detay. İlk yarıda Kadıköy’de Antalyaspor’a 1-0 kaybederek hesapta olmayan bir üç puan yitiren sarı-lacivertliler bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için uğraşıyor. Özellikle iç sahada kayıpsız ilerlemenin şampiyonluk yolunda anahtar rol olduğu vurgusu yapılıyor.

Ciddi kayıp yok

Ligin 20. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, buna karşın zirveden kopmadı. Aynı hafta Sivasspor’un kaybetmesi sonrası lider ile 4 puanlık fark değişmedi. Bu nedenle son maçtaki kayba rağmen takımda büyük bir moral bozukluğu yok.

Hem takımın Trabzonspor deplasmanında iyi oynaması hem de zirve ile aradaki puan farkının değişmemesi sarı-lacivertli takımı teselli eden en önemli unsurlar olarak dikkat çekti.

Volkan Demirel'in Hikayesi