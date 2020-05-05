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05.05.2020 - 17:49 | | Ä°STANBUL (AA) -

Fenerbahçe'de idman öncesi oyunculara test yapÄ±ldÄ±

SarÄ±-lacivertli takÄ±mda antrenman Ã¶ncesi oyunculara ve tesislerdeki personele Covid-19 PCR testi yapÄ±ldÄ±.Â

Fenerbahçe'de idman öncesi oyunculara test yapÄ±ldÄ±

FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'e verilen aradan sonra ikinci antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, FenerbahÃ§e Can Bartu Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmana, dÃ¶rderli gruplar halinde gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralÄ±na uygun olarak antrenmanlarÄ±nÄ± yaptÄ±.

KoÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan idmanda futbolcular, dayanÄ±klÄ±lÄ±k parkurunda top sÃ¼rme ve bitiricilik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¼zerinde durdu.

Antrenman Ã¶ncesi oyunculara ve tesislerdeki personele Covid-19 PCR testinin de yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

FenerbahÃ§ede idman Ã¶ncesi oyunculara test yapÄ±ldÄ±

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