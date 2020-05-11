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11.05.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Isla ısrarı! 'Takımda kal'

Mauricio Isla artık başka takımlarla transfer görüşmelerine başladı. Yönetim ekonomik nedenlerden dolayı Şilili futbolcudan kararını bir kez daha gözden geçirmesini istedi.

Fenerbahçe'de Isla ısrarı! 'Takımda kal'
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Fenerbahçe’de sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla ayrılık hazırlığında. Tecrübeli sağ bek artık başka takımlarla transfer görüşmelerine başladı. Yönetim bu pozisyonu doldurmak için sıkıntı yaşayacağını düşünüyor.
Isla ayarında bir sağ bek bulmanın zor olduğu tespitini yapan yönetim bu nedenle Şilili futbolcudan kararını bir kez daha gözden geçirmesini istedi.
Aksi halde bu bölgeye transfer yapılacak ve dolayısıyla bütçe gerekecek.

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