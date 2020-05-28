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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'de Isla kadro dışı!
28.05.2020 - 15:22 | | Mustafa Akın/DHA

Son dakika | Fenerbahçe'de Isla kadro dışı!

Yeni sezon planlaması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yol ayrımına gelindi. Şilili futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi kalan 8 haftada da takımda düşünülmediği öğrenildi.

Son dakika | Fenerbahçe'de Isla kadro dışı!
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Koronavirüs sürecinde ailesiyle birlikte karantinaya giren Isla, yönetimin izni ile daha sonra başlayan idmanlarda yer almazken, Şilili oyuncu ne Samandıra'daki tesislerde ne de Riva'da başlayan takım kampına katılmadı.

YÖNETİM KARARINA KADAR İZİNLİ

Fenerbahçe Kulübü'nün izin verdiği Isla, alınan karar açıklanana kadar takımla birlikte idmanlara çıkmamaya devam edecek. Isla ile yol ayrımına gelinmesinde en önemli faktör ücretinde indirime gitmemesi oldu.

Yeni sezonda ülkesine dönmeyi planlayan Isla'nın, motive olamayacağını da düşünen sarı-lacivertli yönetim, kalan 8 haftadaki maç başı ücretlerini hak etmemesi için de kadroya alınmasına sıcak bakmıyor. Isla'nın kulüp ile ilişiğinin kesilmesi beklenirken teknik heyet, bu süreçte sağ bekte Dirar'ı ve yedek olarak da Murat Sağlam'ı oynatmayı planlıyor. 

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