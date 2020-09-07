07.09.2020 - 18:25 |
Fenerbahçe'de Jose Sosa geri döndü! Tüm takım alkışlarla....
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Sosa çalışmalara başladı. Erol Bulut'tan Sosa'ya jest geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Sosa gelişmesi yaşanıyor.
Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde corona virüsünü atlatmıştı. Sosa,Teknik Direktör Erol Bulut tarafından takıma alkışlatılarak dahil edildi. Bireysel çalışmalar ile antrenman açığını kapatıp takımla çalışmalara başlayacak.
Öte yandan Nabil Dirar da sakatlığını atlatıp takıma döndü