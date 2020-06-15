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15.06.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de kale artık güvende

Lige geri dönüş maçında Kayserispor’a karşı başarılı bir görüntü çizen Altay Bayındır herkese güven aşıladı, performansıyla tam not aldı

Fenerbahçe'de kale artık güvende
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Lige verilen ara sonrası Altay Bayındır’ın performansı özellikle dikkat çekti. 10 kişi geriden gelip kazanılan Kayserispor maçında Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo’nun dışında kaleci Altay’ın da rolü büyüktü.
Takımı 1-0 gerideyken yaptığı 3 kritik kurtarışla maçın kazanılmasında belirleyici rol oynadı. Bu pozisyonlardan birini engelleyemeseydi sarı-lacivertliler adına maç bitmiş olacaktı. Futbola verilen yaklaşık 3 aylık arayı Altay oldukça faydalı geçirdi.

Kasık fıtığı operasyonu geçiren genç kaleci ağrılarından kurtuldu ve bu sayede antrenman temposu da arttı. Altay’ın son maçtaki performansına katkı sağlayan isimlerin başında da kaleci antrenörü Marco Knoop geliyor. Alman antrenörün çalışma tarzı 22 yaşındaki eldivenin kısa sürede gelişimine katkı sağladı.
Sürekli oynayan, hata yapmasına rağmen formayı kaybetmeyen Altay gelişim kaydetti. Yan top zaafı da Knoop sayesinde ciddi oranda azaldı. Altay Bayındır; 3 ay öncesine göre artık kendinden daha emin.

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